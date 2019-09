Trump asus kaitsma uute seksuaalse väärkohtlemise süüdistuste alla sattunud ülemkohtu kohtunikku Brett Kavanaugh’d

Mõned demokraatide presidendikandidaadid nõudsid Kavanaugh’ tagandamist, öeldes, et ta valetas vande all. Ajaleht New York Times avaldas laupäeval uut informatsiooni Kavanaugh’-vastaste seksuaalse väärkohtlemise süüdistuste kohta, vahendab Reuters.

New York Timesi artiklis, mis oli kirjutatud lehe ajakirjanike kirjutatud varsti ilmuva raamatu põhjal, öeldi, et suudetakse kinnitada Kavanaugh’ endise õpingukaaslase Deborah Ramirezi väidet, et Kavanaugh paljastas talle peo ajal Yale’i ülikoolis oma peenise.

„Brett Kavanaugh peaks alustama inimeste laimu eest kohtusse kaebamist või peaks justiitsministeerium teda päästma tulema,” kirjutas Trump Twitteris.

New York Timesi artiklis öeldi, et vähemalt seitse inimest, sealhulgas Ramirezi ema, kuulsid sellest intsidendist ammu enne Kavanaugh’ kohtunikuks saamist. Kavanaugh eitas Ramirezi süüdistusi eelmisel sügisel senatis toimunud ametisse nimetamise kuulamisel.

New York Timesi artikkel paljastas ka varem avaldamata süüdistuse, mille kohaselt kirjeldas endine Yale’i õpingukaaslane Max Stier, kuidas Kavanaugh surus oma privaatseid kehaosi ühel peol naistudengi kätte. Väidetavalt teavitas õpingukaaslane sellest USA Föderaalset Juurdlusbürood (FBI), mis aga asja uurima ei hakanud.

Kavanaugh ei ole New York Timesi väiteid kommenteerinud.

Trumpi esitatud Kavanaugh kinnitati senati poolt ülemkohtu kohtunikuks oktoobris pärast seda, kui ta oli eitanud kolme naise seksuaalse väärkohtlemise süüdistusi. Senat kinnitas ta ametisse häältega 50-48.