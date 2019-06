Trump ärgitas britte üles lahkuma Euroopa Liidust ilma leppeta

Trump ütles vahetult enne Londoni-visiiti ajalehele Sunday Telegraph, et valitsusel tuleks järgida Brexiti Partei juhi Nigel Farage eeskuju ning loobuda Euroopa Liiduga leppe sõlmimisest ja 40 miljoni euro suuruse lahutusarve maksmisest, vahendab uudistekanal Sky News.

„Kui nad (britid -toim) ei saa [Euroopa Liidult], mida tahavad, siis mina jalutaksin minema... Kui sa ei saa soovitud lepet, kui sa ei saa õiglast lepet, siis sa jalutad minema,“ ütles Trump, kelle sõnul on kõik kaardid mängitud hetkel Euroopa Liidu kätte.

Ta leidis ka, et Suurbritannia ei peaks täitma oma finantskohustust Euroopa Liidu ees ega tasuma nn lahutusarvet. „Kui mina oleksin nemad, siis ma ei maksaks 50 miljardit dollarit. Aga see olen mina. Mina ei maksaks, see on tohutu number,“ lausus Trump.

USA riigipea sõnul tuleks ka Euroopa Liidu skeptiline poliitik Farage lahkumisprotsessi kaasta. „Ta on väga tark inimene, kellel on palju pakkuda,“ ütles Trump, avaldades mõistmatust, miks meest otsustesse ei kaasta. „Mõelge, kuidas neil läheks, kui nad seda teeks,“ lisas ta.

Trump saabub Londonisse esmaspäeval.