Trump andis viimasel hetkel armu Steve Bannonile, kahele räpparile ja Vene spioonitari endisele armukesele

73 armuandmist ja 70 karistuste leevendamist oli oodata ja selline tegevus on kooskõlas pikaaegsete USA presidendiameti traditsioonidega, vahendab CNN.

Nimekiri peegeldab aga Trumpi kalduvust anda armu oma vankumatutele liitlastele, kelle hulgas on ebatavaliselt palju neid, kes on süüdi mõistetud korruptsioonis ja valetamises.

Suur enamus armuandmistest ja karistuste leevendamistest puudutab isikuid, kelle eest on võidelnud kriminaalõiguse reformi eestkõnelejad, sealhulgas neid, kes kannavad pikki vanglakaristusi madala taseme kuritegude eest.

Siiski on nimekirjas mitmeid tähelepanuväärseid nimesid, sealhulgas Steve Bannon, kes ei ole tunnistanud end süüdi selles, et ta pettis annetajaid piirimüüri püstitamiseks rahakogumise internetikampaanias „We Build the Wall”. Trump veetis viimased päevad kaaludes, kas anda armu mehele, kes aitas tal 2016. aastal presidendivalimised võita ja järgnes talle Valgesse Majja. Allikate sõnul toimus Bannonile armuandmise üle äge vaidlus.

Üks mure oli Bannoni võimalik seotus 6. jaanuaril toimunud Trumpi toetajate märuliga Kapitooliumil, teatas üks allikas CNN-ile.

Eilse päeva jooksul jätkas Trump mõtisklusi armuandmiste üle, mis abide arvates olid juba otsustatud. Nende hulgas oli ka Bannon. Allikate sõnul veeretas Trump seda mõtet edasi-tagasi eile õhtuni.

Eile lisati nimekirja ka Trumpi kampaania endine rahakoguja Elliott Broidy, kes tunnistas end süüdi seoses salajase lobitöökampaaniaga, et mõjutada Trumpi administratsiooni välismaa miljardäri poolt, saades ise vastutasuks miljoneid dollareid.

Räppar Lil Wayne sai armu relva omamise kuriteo asjus. Teine räppar, Kodak Black sai oma relvakuriteo asjus karistuse leevendamise.

Trump andis armu ka konservatiivsele poliitikategelasele ja väidetava Vene spiooni Maria Butina endisele armukesele Paul Ericksonile, kes tunnistas end süüdi elektroonilises pettuses ja rahapesus, Põhja-Carolina poliitilisele annetajale Robin Hayesile, kes mõisteti süüdi ametnikele altkäemaksu andmise katses, endisele Detroiti linnapeale Kwame Kilpatrickile, kes mõisteti süüti räketis, väljapressimises ja maksudeklaratsiooni võltsimises ning spionaažis süüdistatud Iisraeli õhujõudude ohvitserile Aviem Sellale.