Trump andis rahvuskaardi vägedele korralduse Washingtonist taanduda

"Andsin just meie Rahvuskaardile korralduse alustada Washingtonist taandumist - nüüd, kui kõik on täiusliku kontrolli all," säutsus Trump. "Nad lähevad koju, kuid saavad vajadusel kiiresti tagasi tulla. Eile õhtul ilmus kohale palju vähem protestijaid, kui algselt arvati!"

USA linnades puhkesid kahe nädala eest meeleavaldused pärast mustanahalise pereisa George Floydi surma, kes jättis elu, kui Minneapolise politseiametnik hoidis oma põlve pea üheksa minutit tema kaelal. Trump on nõudnud protestidele karmi reageeringut, tagamaks "tänavatel domineerise", ja ähvardanud kutsuda kohale tegevväed, et vaigistada rahutusi linnades, kus kohalikud võimud seda teha ei suutnud.

Trumpi kritiseeriti laialdaselt pärast seda, kui rahvuskaardi väed ja teised föderaaljõud ajasid esmaspäeval Valge Maja ümbrusest jõuga minema rahumeelsed meeleavaldajad - seda selleks, et Trump saaks minna lähedalasuva, rahutustes kahjustada saanud kiriku ette Piibliga pilte tegema.

Justiitsminister William Barr ütles, et tema andis välja korralduse ala protestijatest puhastada, ent väitis, et tema otsus ei olnud seotud Trumpi kirikusse jalutamisega mõnikümmend minutit hiljem.

"Kui ma esmaspäeval tööle tulin, oli mulle selge, et me peame (Valge Maja ees asuva) Lafayette'i pargi sellel küljel julgeolekuperimeetrit suurendama ja ühe ala välja lõikama," ütles Barr pühapäeval telekanali CBS saates "Face the Nation".

Washingtoni linnapea Muriel Bowser lükkas tagasi teiste osariikide pakkumised abi saatmiseks ning oli ka Rahvuskaardi sinna saatmisele ilma linnapoolse vastavasisulise palveta vastu.

"Oleme hästi varustatud, tegelemaks suurte meeleavaldustega," ütles Bowser neljapäeval Trumpile saadetud kirjas, lisades, et föderaalsete korrakaitseametnike ja rasketehnika massiline lähetamine Washingtoni "sütitab" demonstratsioone, mitte ei muuda neid turvalisemaks.

"See jõudude paljusus võib tekitada ohtlikku segadust," sõnas Bowser.

Barr ütles pühapäeval, et Trumpil oli igasugune õigus saata föderaalväed osariikidesse 1807. aasta mässuseaduse alusel isegi juhul, kui kuberner või muud kohalikud võimud neid ei palunud, tuues näitena kodusõja.