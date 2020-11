Trump andis oma endisele riikliku julgeoleku nõunikule Michael Flynnile armu

Powell ütles septembris Sullivanile, et on arutanud Flynni asja Trumpiga, aga teatas ka, et ei soovi armuandmist, ilmselt seetõttu, et tahtis Flynni õigeks mõistmist kohtus.

Viimastel nädalatel on Powell olnud üks Trumpi advokaatidest, kes presidendivalimiste tulemuste vastu võitlevad. Powelli tõestamata vandenõuteooriad on aga olnud nii uskumatud, et isegi Trumpi advokaatide meeskond on Powellist lahti öelnud.

Armuandmine päästab Flynni vanglakaristuse võimalusest, mille Sullivan oleks võinud potentsiaalselt määrata.

Flynni juhtumi sisu olid tema ütlused FBI-le veidi pärast Trumpi inauguratsiooni vestluse kohta võimu ülevõtmise perioodil Venemaa tollase suursaadikuga USA-s.

Flynn tunnistas, et valetas FBI-le, kui ütles, et ei arutanud suursaadik Sergei Kisljakiga president Barack Obama administratsiooni äsja Venemaale valimistesse sekkumise eest kehtestatud sanktsioone. Flynn kinnitas Kisljakile, et pärast Trumpi presidendiks saamist saab USA-Vene suhetest paremini rääkida.

See vestlus alarmeeris FBI-d, mis tol ajal uuris, kas Trumpi kampaaniameeskond ja Venemaa olid kokku mänginud valimistulemuse kallutamiseks. Lisaks sellele kinnitasid Valge Maja ametnikud avalikult, et Flynn ja Kisljak ei arutanud sanktsioone, kuigi FBI teadis, et see on vale.

Flynn vabastati ametist 2017. aasta veebruaris pärast seda, kui ilmus uudis, et Obama administratsiooni ametnikud olid hoiatanud Valget Maja, et Flynn arutas Kisljakiga tõesti sanktsioone ja oli šantažeeritav. Flynn tunnistas end kuid hiljem valeütluste andmises süüdi.