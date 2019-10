Trump andis loa Türgile sanktsioonide kehtestamiseks, tõstis terasetolle ja lõpetas kaubandusläbirääkimised

„Ma olen täiesti valmis hävitama kiiresti Türgi majanduse, kui Türgi juhid jätkavad sellel ohtlikul ja hävituslikul teel,” teatas Trump oma avalduses, vahendab AFP.

Trump ütles, et andis täidesaatva korralduse sanktsioonide kehtestamise lubamiseks praegustele ja endistele Türgi ametnikele, kuigi kohe ta neid nähtavasti ei kehtestanud, ja lõpetas viivitamatult USA-Türgi kaubandusläbirääkimised.

Trump teatas ka, et kehtestab Türgi terasele 50-protsendise tollitariifi, mis oli üks meetmeid Türgis vahistatud USA pastori vabastamiseks. See aitas kaasa Türgi liiri väärtuse kukutamisele.

Mais viis Trump tollitariifid tagasi 25 protsendile, mis on samal tasemel näiteks Euroopa Liiduga.

Trump on sattunud ränga kriitika alla kodumaal Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoğanile Süürias tegutsemiseks oma õnnistuse andmise eest.

Veidi hiljem kaitses Trump Twitteris oma „käed eemale” lähenemist, öeldes, et Süüria kurdid ei ole USA asi, ning kõik on tervitatud neid abistama, „olgu see siis Venemaa, Hiina või Napoleon Bonaparte”.

Oma avalduses ütles Trump, et Türgi ei ole leevendanud oma operatsiooni humanitaarmõjusid.