Trump andis Kimile veel korra järele? USA tõmbab koomale sõjaväeõppusi Lõuna-Koreaga

USA ametiisik ütles reedel pärast kõnelusi riigipeade vahel anonüümselt uudisteagentuurile AFP, et hea tahte märgina lõpetatakse juba tänavu suurte ühisõppuste korraldamine Põhja-Korea piiridel selle naabri Lõuna-Koreaga, vahendab uudistekanal BBC.

Teadaolevalt jäetakse ära Foal Eagle'i nimeline suurõppus, millest võtab üldjuhul kevadeti osa umbes 50 000 sõdurit ja mille toimumise vastu paariariik igal aastal häälekalt protesteerib, süüdistades riike, et nad harjutavad sissetungimist Põhja-Koreasse.

USA tõmbab sõjaväeõppuste hulka kokku juba eelmisest Kimi ja Trumpi kohtumisest saadik, olles hea tahte märgina jätnud ära mitmete ühiste sõjaväemanöövrite korraldamise ja lõpetades pommitajatega Korea poolsaare kohal lendamise. Ent arvestades, et Trumpi ja Kimi tippkohtumine päädis põhjaliku fiaskoga, on üllatav, et USA oli nõus veel ühe seesuguse järeleandmisega.

Teada aga on, et Lõuna-Korea territooriumile jääb endiselt 28 500 USA sõjaväelast, sest vabariiklasest presidendil ei ole võimalik pääseda mööda Kongressist nende arvu vähendamiseks. Ühisõppusi hakatakse piirkonnas aga väidetavalt asendama „missioonipõhiste ühiste harjutustega“.