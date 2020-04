Trump: ameeriklasi ootab ees paar kõige valusamat nädalat ja palju surma

"Kahjuks tuleb palju surma. Surma tuleb," ütles Trump Valges Majas pressikonverentsil.

Trump rõhutas siiski, et tahab astuda samme USA majanduse taastamiseks nii kiiresti kui võimalik. Varem on ta öelnud, et soovib näha tavapärase majandustegevuse taastumist lihavõttepühadeks 12. aprillil. Sedapuhku mitte.

"Meil on tarvis viirusest nii kiiresti kui võimalik jagu saada... Me peame tagasi tööle saama," ütles Trump, nimetamata sel korral ühtki potentsiaalset kuupäeva, millal majanduselu võiks taastuda.

Ta rõhutas siiski, et tahab paljudes osariikides kehtestatud piirangute leevendamist näha "pigem varem kui hiljem", ning avaldas soovi ka professionaalsete spordiliigade võistluste võimalikult kiireks jätkamiseks.

"See riik ei olnud mõeldud olema suletud," ütles Trump. "Ravi ei saa olla hullem kui probleem."

USA valitsuse nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci ütles aga samal pressikonverentsil, et sotsiaalse distantseerimise reeglid näitavad tulemusi. "Kuitahes kainestav ja keeruline see ka pole, on see, mida me teeme, aidanud olukorda muuta."

