Trump allkirjastas korralduse sisserändajatele roheliste kaartide väljaandmise peatamiseks

Trumpi sõnul on see mõeldud USA töötajate töökohtade kaitseks koroonaviiruse tõttu järsult halvenenud majanduslikus olukorras, vahendab BBC News.

Kriitikud süüdistavad Trumpi pandeemia ärakasutamises kattevarjuna oma karmi sisserändepoliitika läbisurumiseks valimisaastal.

„See tagab, et igasuguse taustaga töötud ameeriklased on töökohtadele järjekorras esimesed, kui meie majandus taas avaneb,” ütles Trump eilsel koroonaviiruse briifingul Valges Majas.

Meede peaks lõpetama selle, et rohelise kaardi omanikud aitavad oma sugulastel USA alalist elamisluba saada, mida Trump nimetab ahelmigratsiooniks.

Erand tehakse USA kodanike abikaasadele ja vallalistele lastele kuni 21. eluaastani.

Peatatakse ka viisaloterii, mille kaudu antakse aastas välja umbes 50 000 rohelist kaarti.

Erandiks on ka sajad tuhanded rohelise kaardi taotlejad, kes juba elavad ja töötavad USA-s, ja need, kes taotlevad USA-sse pääsu arstide, õdede või muude tervishoiutöötajatena.

Veel üks erand tehakse sadade tuhandete ajutise külalise viisade puhul, mis antakse igal aastal välja näiteks põllumajandustöölistele ja oskustöölistele H-1B viisaprogrammi raames.

Korralduse praegune mõju on väike, sest välisministeeriumi igasugune viisade menetlemine on juba nädalaid peatatud ja konsulaadid on suletud.

Siiski võib Washingtonis asuva Migratsioonipoliitika Instituudi andmetel Trumpi korraldus blokeerida rohelise kaardi saamise enam kui 20 000 taotlejale kuus.

Roheline kaart annab sisserändajale seadusliku alalise elamisloa ja võimaluse taotleda USA kodakondsust.