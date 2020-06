Trump allkirjastas korralduse, et kaitsta monumente „ideoloogiliste märatsejate“ eest

Meede ütleb, et kõik isikud, kes kahjustavad avalikke monumente, tuleb võtta vastutusele „seadusega lubatud maksimaalses ulatuses“, vahendab uudistekanal BBC.

Trumpi korraldus nõuab ka riikliku rahastuse peatamist kohalikele õiguskaitseorganisatsioonidele ja politseijaoskondadele, kes ei suuda „märatsejate võimu“ (inglise keeles „mob rule“) peatada.

Hiljuti alanud rassismivastaste meeleavalduste käigus on USA-s kukutatud mitmeid monumente.

Trump allkirjastas korralduse reede hilisõhtul pärast seda, kui ta ootamatult tühistas oma varasema plaani minna New Jerseysse golfi mängima, säutsudes oma Twitteri kontol, et ta jääb Washingtoni, „veendumaks, et seadust ja korda (inglise keeles „law and order“) jõustatakse“.

Trumpi poolt allkirjastatud resolutsioonis märgitakse, et „paljud mässulised, süütajad ja vasakpoolsed äärmuslased, kes on neid tegusid korda saatnud ja toetanud, on end selgesõnaliselt määratlenud ideoloogiate kaudu - näiteks marksistidena -, mis nõuavad USA valitsussüsteemi hävitamist.“

Täidesaatvas korralduses süüdistatakse protestijaid „meie ajaloo sügavas mittetundmises“ ning tuuakse välja, kuidas meeleavaldajate viha alla on langenud ka orjapidamise vastaste ameeriklaste monumendid nii San Franciscos, Wisconsinis kui Bostonis.

"Indiviididel ja organisatsioonidel on õigus rahulikult pooldada mistahes monumendi mahavõtmist või püstitamist," märgitakse selles. "Kuid mitte ühelgi inimesel ega grupil pole õigust jõuga mistahes monumenti kahjustada, hävitada ega eemaldada."

Ühtlasi viidatakse selles kehtivatele seadustele, millega nähakse ette kuni 10-aastane vanglakaristus kõigile, kes kahjustavad föderaalset vara. Korraldusega hoiatatakse kohalikke õiguskaitseorganeid, kes selliste mälestusmärkide kaitsmata jätmise eest võivad silmitsi seista föderaalse rahastuse kadumisega.

Politseijaoskonnad, kes pole suutnud kujusid kahjustuste või vandalismi eest kaitsta, võivad samuti sellistest vahenditest ilma jääda, hoiatatakse selles.

Ühtlasi öeldakse, et igaüks, kes „kahjustab, rüüstab või hävitab religioosset vara, sealhulgas rünnates, eemaldades või rüüstates Jeesuse või muude usutegelaste monumente“, tuleks seadusega lubatud maksimaalses ulatuses vastustusele võtta.