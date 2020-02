Trump: ainus, kes võib kuulutada väga suurt võitu Iowas, on Trump

„Demokraatide valimised on leevendamatu katastroof. Miski ei tööta, täpselt nagu nad riiki juhivad. Mäletate seda 5 miljardi dollarilist Obamacare’i veebilehte, mis oleks pidanud maksma 2% sellest. Ainus isik, kes võib kuulutada väga suurt võitu Iowas eile õhtul, on „Trump”,” kirjutas Trump Twitteris.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.