Trump ähvardas WHO finantseerimise püsivalt lõpetada

„On selge, et korduvad valesammud teie ja teie organisatsiooni poolt pandeemiale reageerimisel on läinud maailmale äärmiselt kalliks maksma. Maailma Terviseorganisatsiooni jaoks on ainus viis edasi see, kui ta suudab tegelikkuses demonstreerida sõltumatust Hiinast,” teatas Trump kirjas WHO peadirektorile Tedros Adhanom Ghebreyesusile, vahendab CNN.

„Minu administratsioon on juba alustanud teiega arutelusid selle üle, kuidas organisatsiooni reformida. Aga tegusid on vaja kiiresti. Meil ei ole aega raisata,” lisas Trump.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Trump peatas WHO finantseerimise ajutiselt eelmisel kuul.

„USA rahastab WHO-d igal aastal 400-500 miljoni dollariga,” ütles Trump siis, märkides, et Hiina panustab umbes 40 miljoni dollariga.

„Kui WHO oleks teinud oma tööd, et saada meditsiinieksperdid Hiinasse olukorda kohapeal objektiivselt hindama, ning esitanud väljakutse Hiina läbipaistvuse puudumisele, oleks haiguspuhangule võinud saada piiri panna selle allikas väga väheste surmadega,” ütles Trump tollal.