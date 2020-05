Trump ähvardas vabariiklaste parteikongressi ümber kolida, kui seda ei lubata korraldada täies mahus

Trump teatas eile, et muudab toimumiskohta, kui ei garanteerida „täispublikut”, vahendab BBC News.

USA-s on nüüdseks koroonaviiruse tagajärjel surnud ligi 100 000 inimest ja paljudes osariikides kehtivad meetmed selle leviku takistamiseks.

Reas säutsudes ütles Trump kohaliku aja järgi eile õhtul, et Põhja-Carolina demokraadist kuberner Roy Cooper on „endiselt kinnipanekumeeleolus” ja „võimetu garanteerima”, et üritus leiab Charlotte’is aset täies mahus, nagu algselt plaanitud.

„Teisisõnu kulutame me miljoneid dollareid areeni ehitamiseks väga kõrgete standardite järgi teadmata isegi, kas demokraadist kuberner lubab Vabariiklikul Parteil ruumi täies mahus hõivata,” kirjutas Trump.

Trumpi sõnul peab kuberner andma kongressist osa võtta kavatsevatele vabariiklastele viivitamatult vastuse, kas ruum lubatakse täielikult hõivata, vastasel juhul valitakse muu koht.

Kuberner Cooperi pressiesindaja teatas, et Põhja-Carolina toetub osariigi rahva tervise ja ohutuse kaitsmisel andmetele ja teadusele.