Trump ähvardas terroristid Euroopa piiridel valla päästa

“Ma alistasin kalifaadi. Kui ma ametisse astusin, oli kalifaat kõikjal. Ma alistasin kalifaadi ja nüüd on meil tuhandeid sõjavange, ISISe võitlejaid, kes on sõjavangid, ja me palume riikidelt, kust nad tulid... Euroopast, me palume neil need vangid tagasi võtta,” ütles president Trump reedel ajakirjanikele ühisel pressikonverentsil Austraalia peaministri Scott Morrisoniga.

„Tänaseni on nad sellest keeldunud ja mingil hetkel pean ütlema: „Vabandust, te kas võtate nad tagasi või me laseme nad teie piiridel lahti.“ Ja kui nad ei võta neid tagasi, sokutame nad tõenäoliselt piirile ja siis peavad eurooplased juba ise need inimesed kinni püüdma,“ lubas Trump.

„Nad on pärit Saksamaalt, nad on pärit Prantsusmaalt. USA ei hakka tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kelle oleme tabanud ja paigutanud Guantanamo Baysse, seal järgmise 50 aasta jooksul kinni hoidma, kulutades neile miljardeid ja miljardeid dollareid,“ ütles ta.

„Oleme teinud Euroopale tohutu teene, enamasti on nad (äärmuslased -toim) pärit Euroopast. Seega peavad eurooplased oma otsuse tegema. Muidu laseme nad (sõjavangid -toim) piiril lahti.”

Trump tegi samasuguse ähvarduse viimati tänavu suvel.