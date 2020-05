Trump ähvardas sotsiaalmeediat karmide reeglite või kinnipanekuga

Twitter soovitas varem faktikontrolli Trumpi väitele, et posti teel hääletamine on igal juhul täis pettusi ja võltsinguid.

Trump kordas kohaliku aja järgi täna varahommikustes postitustes oma süüdistusi tehnoloogiaettevõtete poliitilises kallutatuses.

„Vabariiklased tunnevad, et sotsiaalmeediaplatvormid vaigistavad täielikult konservatiivsed hääled. Me kehtestame karmid reeglid või paneme nad kinni, enne kui me isegi laseme sel juhtuda. Me nägime, mida nad üritasid teha ja läbi kukkusid, 2016. aastal. Me ei saa lasta selle arenenumal versioonil taas juhtuda. Nagu me ei saa lasta suuremõõtmelistel posti teel hääletustel meie maal juurduda. See oleks vaba petmine, võltsimine ja häälte varastamine kõigi jaoks. Kes kõige rohkem petaks, see võidaks. Samamoodi sotsiaalmeedia. Hakake korralikult käituma, KOHE!!!!” kirjutas Trump.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....