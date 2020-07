Trump ähvardas saata föderaalsed korrakaitsjad mitmetesse linnadesse meeleavaldusi maha suruma

Trumpi sõnul on Oregoni saadetud korrakaitsjad teinud „fantastilist tööd” korra taastamisel Portlandis, vahendab BBC News.

Kohalike ametnike sõnul on föderaaljõud olukorra hullemaks teinud. Osariigi juhid nõudsid, et Trump nad Portlandist välja viiks, ja süüdistasid teda olukorra eskaleerimises poliitilise trikina valimisaastal.

Trump kordas Valges Majas kõneldes on seaduse ja korra nõudmist.

„Me saadame korrakaitsjad,” ütles Trump ajakirjanikele. „Me ei saa lasta seda linnadega juhtuda.”

Eraldi mainis Trump New Yorki, Chicagot, Philadelphiat, Detroiti, Baltimore’i ja Oaklandi.

„Me ei lase sellel meie maal juhtuda, kõiki juhivad liberaalsed demokraadid,” ütles Trump.

Trump kiitis föderaalsete korrakaitsjate tegevust Portlandis, kus on jätkunud meeleavaldused politseivägivalla vastu pärast George Floydi surma mais Minnesotas.

Trump saatis korrakaitsjad Portlandi kaks nädalat tagasi, et meeleavaldused maha suruda.

Mõned korrakaitsjad on kasutanud eraldusmärkideta autosid ja militaarstiilis laigulist riietust, mille on demokraadid ja aktivistid hukka mõistnud. Eelmisel nädalal pinged meeleavaldajate ja nende korrakaitsjate vahel suurenesid ja kohalikud võimud kutsusid föderaalseid korrakaitsjaid linnast lahkuma.

Trump kuulutas, et Oregoni kuberner, Portlandi linnapea ja teised kohalikud ametnikud kardavad „anarhiste”.

„[Föderaalsed korrakaitsjad] on olnud seal kolm päeva ja nad on tõesti teinud fantastilist tööd väga lühikese ajaga, pole probleemi. Nad võtavad palju inimesi kinni ja panevad juhid vangi. Need on anarhistid,” rääkis Trump.

Föderaalsed korrakaitsjad kuuluvad sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) üksusse. Nad saadeti kohale Trumpi täidesaatva korralduse alusel ausambaid kaitsma.