Trump ähvardab hakata illegaale opositsiooni linnadesse saatma

Teade, et Trump neisse illegaale saatma tahab hakata, tuli neljapäeval, kui ajaleht The Washington Post kirjutas siseministeeriumi allikatele ja administratsiooni kirjavahetusele toetudes, et sellise võimaluse vastu hakkas riigipea huvi tundma juba eelmise aasta sügisel, tehes ka ettepaneku selle rakendamiseks.

USA immigratsiooni- ja tolliamet (ICE) andis aga toona administratsioonile teada, et seesugust korraldust ei saaks täita, sest see ei ole kooskõlas seadustega ja on ka avaliku arvamuse seisukohalt ohtlik.

Trump lubas hiljuti ka, et juhul, kui ICE juht on valmis piiri Mehhikoga ebaseaduslikult sulgema, on ta valmis potentsiaalsel süüdimõistmisel talle ja tema kolleegidele armu andma, kirjutas ajaleht The New York Times.

ICE pressiesindaja ütles kommentaaris, et sellist ettepanekut presidendilt nendeni jõudnud ei ole, ja isegi juhul, kui see tulekski, ei hakkaks nende juht täitma ühtki korraldust, mis läheks vastuollu seadustega.