Trump: 99% uutest koroonajuhtumitest on kahjutud

"Meid tabas Hiinast tulnud viirus," ütles president, kutsudes publiku seas esile üksiku hõiske. „Oleme teinud palju edusamme. Meie strateegia toimib hästi. Ühes piirkonnas see kaob, teises piirkonnas aga näitab taas oma koledat nägu. Kuid me oleme palju õppinud. Oleme õppinud, kuidas leeki kustutada. ”

USA koroonaviiruse juhtumite arv tõuseb viimastel päevadel üle 50 000 võrra päevas, mida on rohkem kui aprillis, kui ameeriklasi tabas esimene laine. Juhtiv nakkushaiguste ekspert dr Anthony Fauci hoiatas sel nädalal: "Minu arvates on üsna ilmne, et me ei liigu õiges suunas."

Trump väitis taas, et koroonaviiruse juhtumite arv suureneb kiiresti sellepärast, et USA teeb oluliselt rohkem teste. „Oleme nüüd testinud peaaegu 40 miljonit inimest. Seeläbi näeme juhtumeid, millest 99% on täiesti kahjutud. Tulemused, mida ükski teine ​​riik ei saa näidata, kuna ühelgi teisel riigil pole testimist, mis meil on, ei numbrite ega kvaliteedi osas,” väitis Trump

Ta jättis aga täpsustamata, mida ta mõtleb "99%" kahjutute juhtumite all.

Trump naasis oma kõnes ka Hiina kritiseerimise juurde. “Hiina salastatus, valelikkus ja varjamine võimaldasid sel levida üle maailma, 189-sse riiki. Hiinat tuleb pidada täielikult vastutavaks."

See pälvis kohaletulnute aplausi, kuid Valge Maja ei ole siiani täpsustanud, milliseid meetmeid ta kaalub Pekingi suhtes, millega sõlmiti hiljuti ulatuslik kaubandusleping.

Terviseekspertidega vastuollu minnes, esines Trump oma kõnes ühtlasi optimistliku ennustusega: "Meil on tõenäoliselt terapeutiline ja/või vaktsiinipõhine lahendus olemas juba ammu enne aasta lõppu."

USA presidendivalimised on 3. novembril.

Trump keskendus seetõttu kõnes hoolimata riiklikust pidupäevast ka oma kampaania jutupunktidele.

"Oleme praegu võitlustules radikaalsete vasakpoolsete, marksistide, anarhistide, agitaatorite, rüüstajate ja inimestega, kellel paljudel juhtudel pole aimugi, mida nad teevad," lausu Trump.

"Me ei luba kunagi vihasel jõugul kujusid maha rebida, ajalugu kustutada, oma lapsi indoktrineerida või vabadusi jalge alla tallata... Õpetame oma lapsi oma riiki tähistama ja jumaldama, et nad saaksid rajada selle tuleviku. Üheskoos võitleme Ameerika unistuse nimel."