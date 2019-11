Trump: 75% ameeriklasi ei toeta minu riigipeaametist tagandamist

"Arvamusküsitlused on pöördunud väga tugevalt tagandamisprotsessi vastu, eriti võtmeosariikides. 75% vs 25%. Aitäh!" säutsus vabariiklasest president Trump täna hommikul oma Twitteri kontol.

On teadmata, milliseid küsitlusi Trump kasutas, sest viimaste avalikkusele avaldatud arvamusküsitluste kohaselt on inimesi, kes tagandamisprotsessi toetavad, enam vähem sama palju, kui neid, kes on selle vastu (üleriigilistes küsitlustes keskmiselt 45% vs 45%).

USA Kongressi demokraatide enamusega Esindajatekoda alustas presidendi tagandamise protsessi tänavu 24. septembril pärast seda, kui USA ametnikust vilepuhuja avaldas muret juulis toimunud telefonivestluse üle president Trumpi ja tema Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskõi vahel.

Vestluse ajal kutsus Trump Zelenskit üles alustama uurimist USA endise aseriigipea demokraat Joe Bideni ja tema poja Hunteri suhtes, keda viimane kahtlustas vandenõus Ukraina(!) väidetavast sekkumisest 2016. aasta USA presidendivalimistesse.