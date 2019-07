Triljon tonni kaaluv Eesti-suurune jäämägi hakkas Antarktikast põhja poole liikuma

50 000 ruutkilomeetri suurune ehk pindalalt umbes Eesti-suurune jäämägi püsis pärast jäämassist irdumist kaks aastat Lõuna-Jäämeres asuva Weddelli mere rannikul, kuid hakkas hiljuti liikuma, vahendab uudistekanal BBC.

Juba mõnda aega arvati, et 160 kilomeetri pikkune jäälahmakas jäi madalasse merepõhja kinni, ja kardeti, et sellest võib saada maailma suurim "jääsaar".

Jäämäe paksuseks on 200 meetrit ehk pikkuse ja paksuse suhtelt on see samaväärne pangakaardiga, mistõttu on ekspertide sõnul imekspandav, kui vähe see on saanud oma teekonnal kahjustada.

NASA satellitfotodelt on näha, kuidas nii Antarktikas kui Arktikas on sula kiirenemas, seades peale sealsete ökosüsteemide ohtu ka teiste maailmajagude rannikualad.

NASA ja Euroopa kosmoseagentuuri mulluse ühisuuringu järgi kahaneb Antarktika jäämass juba kolm korda kiiremini kui 2012. aastal. Viimastel andmetel kaotab maailmajagu aastas 241 miljardit tonni jääd, mis tõstab maailmamere taset rohkem kui poole sentimeetri võrra.