Tribunal: Hiina koonduslaagrites piinatakse kinnipeetavaid ja äritsetakse mustalt organitega

2017. aastal Hiinas vanemate külastamisel vahistatud Kasahstani kodanikku kahtlustati aga uiguuri ekstremismis. Varasemalt oli ta sünnikodu mitmel korral mingite ohumärkideta saanud külastada. Meest hoiti vangilaagris mitmed kuud kuni vabastamiseni koduriigi poliitilisel survel. Tema sõnul leidsid laagris aset peksmised ning ajupesu, samas ka üksikasjalikud ning regulaarsed meditsiinilised kontrollid.

Neist on teatanud ka teised kinnipeetud. Usutakse, et nii kontrollitakse organite seisukorda ning sobivus juhuks, kui tulevikus vang asutuse arvates vabastamiseks ei sobi. Aastas siirdatakse Hiinas 60000 organit. Valitsuse väitel suudetakse kogu vajalik tarne tagada vabatahtliku annetussüsteemiga, kriitikud seda võimalikuks ei pea.

Mõningate teadete järgi võib ette tulla ka elusatelt inimestelt organite eemaldamist. Üht tunnistajat teavitati 2009. aastal sellisest kinnipidamisasutusest, et tema isa on loomulikel põhjustel surnud. Teda lasti korduva nõudmise järel ka arvatavat surnukeha vaatama, kuid naise sõnul oli keha veel soe - arvatavasti ei olnud isa siiski surnud. Kui naine hakkas kontrolli ning esmaabi nõudma, viidi ta jõuga ruumist minema. Ka laagrisse suunatud arstide teatel on ette tulnud olukordi, kui organite eemaldamisele jõudvate inimeste süda veel töötab, vahendab News.com.au.

Hiina valitsuse väitel on tegemist ümberõppeasutustega, kuhu minnakse vabatahtlikult, et saada "paremaks kodanikuks". Organite eraldamise kohta toodud selgitused jäävad aga üle aastate vastuoluliseks. Valitsus on teatanud nii vabatahtlikust süsteemist kui sellest, et surmamõistetutelt siiski võetakse neid siirdamiseks.

Laagritesse satutakse laagritesse peamiselt kahtlustatuna seotuses Falun Gongi budistliku liikumise või uiguuri vähemuse organisatsioonidega. Valitsus nimetab mõlemaid ekstremistlikeks. Falun Gong on 1990. aastatel loodud budistlik ususuund, mis seob ka mõningaid Hiina taoismi elemente ning keskendub meditatiivsele tegevusele. Uiguurid on aga tugeva iseseisvusliikumisega islamiusuline rahvakild kommunistlikus riigis.