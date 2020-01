Tragöödia uusaastaööl: ilutulestik võis süüdata Krefeldi loomaaia ahvidemaja, nõudes kõigi asukate elu

Loomaaia esindaja sõnul on selle töötajad sügavas šokis pärast seda, kui hoone "maani maha põles", vahendab uudistekanal BBC.

2000 ruutmeetril laiuvas korpuses elasid teiste loomade hulgas haruldased Borne'i orangutanid, šimpansid ja marmosetid.

Kohalik meedia teatas, et tulekahju võis põhjustada uusaasta ilutulestik, ent ametlikku kinnitust selle kohta veel ei ole.

Juhtunut uurib politsei.

Lähedalasuv Gorillade aed suudeti tuleroaks langemise eest päästa.

Ahvidemaja ehitati 1975. aastal ja selles loodi vihmametsade elanike jaoks troopiline kliima, mis hõlmas nahkhiiri ja vabalt lendavaid linde, samuti primaate.

Loomaaed tänas inimesi "arvukate abipakkumiste" eest ning teatas, et täna uksi külastajatele ei ava.

"Me palume teil mõista, et me ei saa teie jaoks täna siin olla," ütles leinava loomaia esindaja.