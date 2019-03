Tragöödia Tigrise jõel: ülekoormatud praamiga läks märga hauda 83 inimest

Õnnetus leidis aset eile hilisõhtul Mosuli lähedal, kui praamil, millel tähistati kurdide aastavahetust, hakkas esinema tehnilisi probleeme ja see ühtäkki põhja läks, vahendab uudistekanal BBC.

Tsiviilkaitseametnik ütles ajakirjanikele, et praamil oli pea sada inimest, kellest päästa suudeti ainult kaksteist. Tõime veest välja 83 surnukeha, nende seas ka palju naisi ja lapsi, ent hukkunute arv võib veel kasvada, nentis ta.

Õnnetuseks tekkisid praamil probleemid ajal, mil selle lähedal ei olnud ühtki teist alust, mis saanuks appi rutata. Just see, et päästjate jõudmine abivajateni võttis pikalt aega, kasvatas hukkunute arvu sedavõrd kõrgeks.

Tegemist oli Iraagi aastakümnete ohvriterohkeima laevaõnnetusega.