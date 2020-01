Tragöödia Alpide suusakuurordis: roolijoodik sõitis turistide sekka, tappes kuus ja vigastades veel 11 sakslast

Õnnetus leidis aset öösel kell 1.15, kui sõiduauto kihutas täiel kiirusel otsa oma bussi juurde kogunenud saksa turistidele, kes astusid vaid hetk varem välja kõrvalasuvast restoranist, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Autot juhtinud kohalik 27-aastane mees oli raskes alkoholijoobes ning võeti politsei poolt vahi alla. Ametivõimud ütlesid, et nad ei usu, et allaajamine oli tahtlik. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud juurdlust.

Ohvrid olid noored, jäädes vanusesse 20-21 eluaastat.

Haiglasse toimetatud noortest kolme seisund on raske.

Itaalia piiri lähedal Lõuna-Tiroolides Alto Adige piirkonnas asuv Lutago on väikelinn, mis on populaarne sihtpunkt suusatajate ja muude talispordialade harrastajate seas.