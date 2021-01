„Traditsioonilise perekonna” Läti põhiseadusse kirjutamise poolt on andud allkirjad hulk usuorganisatsioone, marurahvuslased ja Riia linnavalitsuse korruptandid

Üleskutse algataja on assotsiatsioon Perekond, mis on tuntud selle poolest, et kopeerib juba aastaid Vene poliitikale iseloomulikke lugusid sellest, kuidas liberalism ja läänelikud arusaamad inimõigustest ähvardavad traditsioonilisi väärtusi. Assotsiatsioon võitleb „geipropaganda” ja „genderismiga”, mille tulemusena „tekitatakse järk-järgult sootud inimesed”, ning on vastu naisi vägivalla eest kaitsva Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisele.

Üleskutsele on alla kirjutanud palju usuorganisatsioone, sealhulgas isegi Kristlike Tsiklimeeste Assotsiatsioon. Paljud „õigete perekondade” kaitsjad on omavahel tihedalt seotud. Viis ühendust on seotud assotsiatsiooniga Perekond ja on juba varem skandaalidesse sattunud. Näiteks „Kriisiraseduse Keskuse” koostatud buklettides, mida jagati Riia 3. gümnaasiumi õpilastele, kirjutati, et kondoomid on nagu Vene rulett ning hirmutati õpilasi sellega, et kondoomid on ebausaldusväärsed ja toovad kaasa erinevaid haigusi. Osa allkirja andnud organisatsioonidest on tihedalt seotud seimi liikme Jūlija Stepaņenkoga. Näiteks on ta organisatsiooni Suveräänne Võim juhatuse liige ja tema endine abi Aira Jēkabsone on teise organisatsiooni, Lapsevanemate Alliansi juhatuses.

Lisaks sellele on üleskutse allkirjastanud palju organisatsioone, mis on seotud erakonnaga Rahvuslaste Ühendus. Kahe organisatsiooni, Tõusev Päike ja Kindral Pēteris Radziņši Selts juhid on olnud kontaktides Ukraina paremäärmuslastega. Tõusva Päikese juhatuse liige Ginta Vilcāne andis aga allkirja teise organisatsiooni, Rahvuslike Sõjaväelaste Toetuseks eest.

On ka varem Vene-meelse erakonnaga Kooskõla seotud olnud organisatsioone. Näiteks Sportliku Ühiskonna Eest, mille asutas endine sõjaväelane Vitālijs Dubovs, kes kunagi kontrollis koos kaaslastega Riia keskturgu ja kellest sai hiljem Kooskõla seimiliige. Riia linn andis Nils Ušakovsi linnapea olles Dubovsi organisatsioonile tuhandeid eurosid, vastutasuks korraldas see meeleavaldusi Ušakovsi toetuseks. Allkirja on andnud ka teised Dubovsiga seotud organisatsioonid, näiteks Vabatahtlik ja Läti Armee Veteranide Assotsiatsioon.