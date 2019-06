Traagiline õnnetus nõudis Soomes kahe noore mehe elu

Õnnetus leidis aset südaöö ajal, kui sõiduauto, milles viibis kolm inimest, sõitis Kivisaarentie ja Näätätie teede ristmikul suurel kiirusel teelt välja ja vastu puud, vahendab uudisteportaal Iltalehti.

Juht ja tema kõrvalistuja hukkusid silmapilkselt. Tagapingil istunu jäi ellu ja toimetati haiglasse.

Tee oli õnnetuse hetkel sündmuspaigal puhas ja kuiv, kuid tasub märkida, et tegemist on ohtlikuma lõiguga, mistõttu kiirusepiiranguks on seal kõigest 50 kilomeetrit tunnis.

Juhi võimalikku joovet kontrollitakse.