Tõukerataste rent jõudis Tallinnasse ajal, mil üks Euroopa pealinn püüab nende levikut hädasti peatada

Ametnike sõnul on Pariis, mis nägi elektriliste skuutrite suurt saabumist alles eelmisel aastal, tänaseks koduks 20 000 seesugusele sõiduvahendile ja 12 nende rentimist osutavale ettevõttele, sh Eesti ettevõttele Bolt. 2020. aastaks kasvab linna prognooside kohaselt e-tõukerataste arv seal 40 000-ni.

Transpordiminister Elisabeth Borne teatas omakorda üleriigilisest keelust sõita elektriliste tõukeratastega kõnniteedel alates 1. septembrist. Otsus langetati, sest kohalikud elanikud avaldasid muret õnnetuste arvu suurenemise ja tõukerataste uputuse pärast avalikes kohtades. „Tõukerataste areng oli väga kiire ja natuke anarhiline. Me ei näinud seda ette,“ tunnistas Borne usutluses Le Parisienile. „Tõsi on ka see, et näeme õnnetuste arvu kasvu ja kõnniteedel suurenevat rahutustunnet.“

Foto: EPA

Tõukerataste ohutuse kohapealt on samuti tekkinud hulk küsimusi – nimelt leidis hiljutine uuring Ameerika Ühendriikides, et uute e-tõukeratturite hulgas juhtub eriti palju õnnetusi.

Iga kolmas elektrilise tõukeratta juht sai haiget juba esimesel sõidul ja umbes 63% kasutajatest oli enne esimest vigastust jõudnud nendega sõita üheksa korda või vähem. Uurijad jõudsid järeldusele, et tõukerataste juhte võib olla vaja põhjalikumalt liiklusohutuse teemadel koolitada.

Tõukekad Pariisis Foto: FRANCOIS GUILLOT, AFP

Tallinna tänavatel varsti 500 elektrilist tõukeratast

Tallinlastele sai elektriliste tõukerataste rentimise teenus kättesaadavaks 19. juunil, kui seda hakkas pakkuma Bolt, mis tõi esialgu pealinna tänavatele 100 tõukeratast, suurendades nende arvu suure nõudluse tõttu juba samal nädalal veel 100 võrra. Huvi tõukerataste vastu oli nii suur, et see tuli ettevõttele endalegi üllatusena, mistõttu jõuab juba lähiajal nende arv pealinnas neljasajani.

Veel saja tõukerattaga sisenes reedel turule ka CityBee Eesti.

Vastavalt ettevõtete kokkuleppele Tallinna linnavalitsusega võib elektrilise tõukerattaga linnatänaval sõita kuni 20km/h ning eraldi turvavarustust kasutama ei pea. Linn on lubanud, et kui elektriliste tõukerataste teenuse osutamine on toimunud esimese kuu jooksul ilma tõrgeteta ja suuremate vahejuhtumiteta, tõstetakse kiirus 25 km/h.