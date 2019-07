Tõsine veepuudus ähvardab juba lähiaastatel jätta „Euroopa kõrbe“ janusse

„Poola: Euroopa kõrb“ - just nii pealkirjastas oma värske raporti Poola riigikontroll, hoiatades, et seal asuvates jõgedes jääb iga aastaga vett aina vähemaks, mistõttu tuli juba tänavu mitmel pool veekasutamist piirata, vahendab uudisteagentuur AFP.

Tänase seisuga jagub igale poolakale aastas 1600 kuupmeetrit vett, mis on veel endiselt kõrgem Euroopa Liidu kesmisest, ent tegelikult on Poola veevarude hulk võrreldav Egiptuse omadega. Juba tänapäeval langeb kuivadel suvedel see näitaja kriitilise tasemeni ehk pea 1000 kuupmeetrini.

Vihma sajab Poolas vähem kui teistes Kesk-Euroopa riikides, ent aurustub seda sama palju kui mujal. Oma hädatarviliku lisa saab põhjavesi kevadisest sulast - selleks on aga vajalik, et talvel sajaks rohkem lund ja ilm püsiks külm.

Üleilmsete kliimamuutuste tõttu on aga ilmad üha soojemad ja sademeid esineb vähe, mistõttu suur osa maast ähvardab muutuda stepiks - see tähendab avarate alade teket, kus sademete hulk on aurumisega võrdne ehk sademeid on seal kõrbete jaoks endiselt liiga palju, aga metsade tekkeks ja põllumajandussaadusteks liiga vähe.