Torontos avati massipeol inimeste pihta tuli ja mitu inimest sai viga

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi kell 15.45 (meie aja järgi kell 22.45), kui Toronto Nathan Phillipsi väljakul kuulas peaminister Justin Trudeau kõnet enam kui miljon inimest, et tähistada korvpalliliiga NBA võistkonna Toronto Raptorsi suurt võitu, vahendab uudistekanal BBC.

Tulistamisega seoses peeti õhtul kinni kolm inimest ja konfiskeeriti kaks relva, ent on teadmata, miks tuli avati. Teadaolevalt vigastati tõsiselt, aga mitte eluohtlikult, mitut inimest, sh üht naist.

Tunnistajate sõnul põhjustas kuulirahe paanika.

Trudeau säutsus hiljem oma Twitteri kontol, et soovib haavatutele "kiiret paranemist". „Tänase ürituse positiivset vaimust ei luba me hävitada ühelgi vägivallaaktil,“ ütles ta.

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI