Toronto kaubikumõrvar: täitsin oma missiooni, aga oleks tapnud veel

Alek Minassian käib kohut süüdistusega 10 inimese mõrvas ja 16 inimese mõrvakatses seoses sündmustega mullu kevadel, kui mees Kanada suurimas linnas Torontos kaubikuga valimatult inimesi alla ajas, vahendab uudistekanal DailyBeast.

Vaid mõni tund pärast rünnakut toimunud ülekuulamisel teatas ta politseinikele: "Mul on tunne, et ma sain oma missiooniga hakkama."

26-aastane Minassian ütles, et tal ei ole kunagi olnud tüdruksõpra ja et ta on süütu, lisades, et tema viha naiste vastu tuleb pidevast n-ö korvisaamisest. Ta märkis, et väljendas oma seksuaalset frustratsiooni 4chani veebilehel ja oli kontaktis Elliot Rodgeriga, kes tappis 2014. aastal California ülikooli lähedal kuus inimest.

"Tundsin, et on aeg asuda tegudele ja mitte käed rüpes istuda ja lihtsalt omaenda kurbuses rabeleda ... Olin vihane, et [naised] annavad oma armastuse ja kiindumuse pahatahtlikele jõhkarditele," ütles Minassian. Ta lisas, et oleks rünnakut jätkanud pikemalt, ent auto esiklaasile paiskus jook, mis varjas tema vaadet.