Tormid ähvardavad Austraalia Victoria osariiki üleujutustega

Viimased tugevad vihmad on summutanud paljusid riigi põlenguid, kuid põhjustanud ka elektrikatkestusi ja teede sulgemist, vahendab uudistekanal BBC.

Tulekahjud, mis möllavad septembrist saadik, on nõudnud vähemalt 28 inimelu, hävitanud tuhandeid kodusid ja tuhastanud miljoneid aakreid maad.

Kuna vihmane ilm aitas kriisi leevendada, kuulutas valitsus välja abipaketi turismivoogude taastamiseks.

Peaminister Scott Morrison ütles, et valitsus suunab umbes 76 miljonit dollarit (47 000 eurot) riiklikust tulekahjude taastamise fondist tööstusele.

Ta kirjeldas pühapäeval paketti kui "kiiret rahaliste vahendite süsti" mõjutatud ettevõtetele ja ütles, et riigi turism seisab silmitsi "oma lähiaja suurima väljakutsega".

Austraalia turismitööstuse nõukogu ütles uudisteagentuurile Reuters, et kahjud tööstusele lähenevad miljardile dollarile. Austraalia turismiekspordi nõukogu ütles ajalehele Australian Financial Review, et kahjud võivad aasta lõpuks ületada 4,5 miljardit dollarit.

Victoria meteoroloogiaamet andis pühapäeval osariigi mitmetele piirkondadele tõsise äikesehoiatuse, öeldes, et oodata on marutuult ja tugevat vihmasadu.

Tormid peaksid piirkonda rappima järgmisel kolmel päeval.

Telekanali ABC News teatel on osariik "nägemas kõige vihmasemat kahepäevast perioodi paljude kuude jooksul".

Pühapäeval põles Victorias veel vähemalt 14 ja New South Walesi osariigis enam kui poolsada tulekahju.