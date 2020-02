Torm Ciara häiris Lääne-Euroopas tõsiselt transporti

Põhja-Prantsusmaal anti oranž hoiatus ja inimestel soovitati vältida rannikut võimalike üleujutuste tõttu, vahendab AFP.

Suurbritannia, mis sai tormi kogu raevu tunda eile ulatuslike üleujutustega riigi põhjaosas, jäi ka täna häireseisundisse. Ilmateenistus hoiatas tugeva tuule, vihma ja lume eest.

Transpordis oli häireid kogu Suurbritannias. Ciara tõttu tühistati lende ning rongi- ja laevareise või need hilinesid.

Kõige suurem tuule kiirus mõõdeti Walesis Aberdaroni külas – 42 meetrit sekundis.

Inglismaa Lake Districti rahvuspardis Wet Sleddale Reservoiri juures sadas 24 tunni jooksul üle 150 millimeetri vihma.

Täna kehtib endiselt üle 170 üleujutusehoiatuse peamiselt Põhja-Inglismaal ja lõunarannikul.

Ühed kõige rängemini tormis kahjustada saanud piirkonnad olid Lääne-Yorkshire’i väikelinnad Hebden Bridge ja Mytholmroyd, kus tänavatel voolas vesi ja autod uppusid.

Eileõhtuse seisuga oli Suurbritannias ilma elektrita 62 000 majapidamist.

Kümned lennud on tühistatud ja raudteefirmad on kutsunud reisijaid võimalusel mitte reisima. Sõiduplaane on hõrendatud ja kehtivad kiirusepiirangud.