Torm Aila on jõudmas Soome — Botnia lahes puhub tuul kuni 28 meetrit sekundis

Aila nimeline sügistorm jõuab prognooside kohaselt täna õhtul Soome läänerannikule. Homme pärastlõunal liigub torm üle riigi lõuna- ja idaosa, vahendab Yle.

Soome meteoroloogiainstituut on andnud alates tänasest välja vihma- ja üleujutuste hoiatuse riigi keskosale. Homseks on antud Satakuntale, Ahvenamaale ja Pohjanmaale hoiatus väga ohtliku tuule eest. Mujal riigis on antud hoiatused ohtliku või potentsiaalselt ohtliku tuule eest. Hoiatustest pääseb vaid Lapimaa.

Pohjanmaal ja Ahvenamaal ulatuvad tuulepuhangud tõenäoliselt 25-30 meetrini sekundis. Mujal on need veidi üle 20 meetri sekundis, ütleb Yle meteoroloog Anniina Valtonen.

Merel on juba tugevaid tormituuli mõõdetud. Näiteks Botnia lahes ulatus tugevaim tuuleiil 27,8 meetrini sekundis. Merel võivad lained olla kuni seitsme meetri kõrgused.

Öösel võib Botnia lahes tuule kiirus tõusta kuni 30 meetrini sekundis.

Tugevaid vihmasid on oodata ka riigi keskossa. Viimase päeva jooksul on läänerannikul sadanud juba 30 millimeetrit vihma. Riigi keskosas oodatakse järgneva ööpäeva jooksul 30-50 millimeetrit sademeid.

Nagu ka Eestis, hoiatatakse Soomes elektrikatkestuste eest. Seetõttu palutakse varuda toitu ja joogivett, laadida täis mobiiltelefonide akud ning tankida auto bensiinipaak täis.