Topeltkaotus Johnsonile: Briti parlamendi alamkoda blokeeris leppeta Brexiti ja lükkas tagasi uued valimised

Lordide koja konservatiivide parteidistsipliini eest vastutav peaametnik chief whip teatas aga läbimurdest öösel peetud läbirääkimistel leiboristidega.

Lordid istusid koos kohaliku aja järgi kuni kella 1.30-ni, hääletades muudatuste üle, mis viitas sellele, et kasutatakse venitamistaktikat eelnõu põhjalaskmiseks.

Siis aga teatas chief whip Lord Ashton of Hyde, et kõik eelnõu vastuvõtmiseks vajalikud etapid viiakse lõpule reedel kella 17-ks kohaliku aja järgi.

Lord Ashton of Hyde lisas, et alamkoja chief whip kinnitas, et lordide koja muudatusi arutatakse esmaspäeval ja valitsuse kavatsuse järgi on eelnõu siis valmis kuningliku heakskiidu saamiseks.

Seda kinnitas ka lordide koja leiboristide juht paruness Smith.