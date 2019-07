Toori rahandusminister lubab Johnsoni peaministriks saamisel kohast loobuda

Hammondi sõnul ei suudaks ta iial Johnsoni kavaga Euroopa Liidust lahkumisel nõustuda, sest see näeb ette ka võimalikku leppeta ühendusest lahkumist, vahendab uudistekanal BBC.

Tema avaldus paistis demonstreerivat tugevat parteisisest vastuseisu Johnsoni Brexiti-strateegiale.

„Olen kindel, et mind ei vallandata, sest ma lahkun ise, enne kui sinnamaani jõuame,“ ütles rahanduminister. „Juhul, kui Johnson saab järgmiseks peaministriks, mõistan ma, et tema üheks tingimuseks valitsuses teenimisele oleks 31. oktoobril leppeta lahkumise aktsepteerimine. Ja see ei ole midagi, millega ma suudaksin iial nõustuda.“

„On äärmiselt tähtis, et peaministril oleks võimalus töötada koos rahandusministriga, kes on poliitilistes küsimustes temaga sarnaste vaadetega. Just seetõttu kavatsen esitada Theresa May´le lahkumisavalduse enne seda, kui ta läheb kolmapäeval Buckinghami paleesse enda lahkumisavaldust esitama,“ lubas toorist rahandusminister.

Järgmisel nädalal selgub, kellest saab konservatiivse partei esimees ja see läbi automaatselt ka peaminister. 160 000 tooril tuli postihääletuse teel valida endise välisministri Boris Johnsoni ja tänase välisministri Jeremy Hunti vahel.