Toomas Hendrik Ilves Läti Delfile: Eesti valitsuses on intellekt saapa tasemel

Läti Delfi küsis Ilveselt kas teda paneb Eesti praegune valitsus muretsema ja kas ta arvab, et poliitiline keskkond puhastub iseenesest.

„Ei, see tähendab, et ma olen mures ega arva, et asi muutub paremaks. Esimene asi, mida tuleb mõista, on see, et see on valitsus. Valitsus kannab vastutust oma tegude ja avalduste eest. Õigustused, et „seda ütles üks või teine erakond ja meid see ei puuduta”, ei ole võimalikud. Te moodustate valitsuse ja võtate endale vastutuse. Kui te ei distantseeru valitsuse liikmete väljaütlemistest, vastutate te nende eest. Te olete rassistlik valitsus. Te olete valitsus, mis ründab riigi elanikke. Just see toimubki. Osa valitsusest jätkab jälkide asjade rääkimist riigi elanike kohta ja selle eest vastutab peaminister,” ütles Ilves.

Ilves kuulutas, et ei kuulu ühessegi erakonda ega toeta ühtki konkreetset erakonda.

„Kui ma lahkusin presidendi ametikohalt, ütlesin, et ei hakka Eesti poliitikat kommenteerima seni, kuni ei hakka muretsema demokraatia olukorra üle riigis. Ma ütlesin seda niisama, arvates, et mul ei tule kunagi Eesti poliitikast rääkida. Ja kaks ja pool aastat ei rääkinudki ma midagi, kuigi inimesed küsisid minult, mida ma erinevate asjade kohta arvan,” lausus Ilves. „Nüüd aga ma juba muretsen demokraatia pärast. Eriti praegu, kui valitsus räägib, et me ei ole huvitatud liberaalsest demokraatiast. Aga mida te siis tahate? Miks saime me iseseisvaks, kuni 1991. aastani oli meil väga hea mitteliberaalse valitsemise vorm – tervelt 70 aastat.”