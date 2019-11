Töölispartei Corbyn lubas kordusreferendumi korral jääda neutraalseks

Opositsioonijuht Corbyn ütles valimisdebatis, et ta ei kavatse toetada Euroopa Liitu jäämist ega sellest lahkumist, võimaldamaks tal peaministrina "usutavalt" teostada seda, mis on valijate soov, vahendab uudistekanal BBC.

Toorist valitsusjuht Boris Johnson avaldas aga imestust, kuidas võib selles küsimuses olla "ükskõikne".

Johnson väitis, et leiboristide, Šoti Rahvapartei ja liberaaldemokraatide liidrid tahavad "põhimõtteliselt nurjata" 2016. aasta rahvahääletuse tulemust, mille elluviimist oodatakse juba üle kolme aasta. Tema sõnul on idee korraldada samas küsimuses veel üks referendum "absurdne".

Valitsusjuht lisas, et leiboristide liidri ambitsiooni pidada läbirääkimisi parema leppe saavutamiseks ei saa võtta tõsiselt, kui ta ei hooli sellest, kas avalikkus toetab seda või mitte. "Ta on nüüd neutraalne leppe suhtes, mille ta kavatseb saavutada. Ma ei näe, kuidas ta saab sõlmida leppe, kui ta on neutraalne või ükskõikne."

Töölispartei juht Corbyn leidis aga, et on täiesti mõistlik anda rahvale õigus leppe üle otsustada, kuna see on mõistlik kesktee nende vahel, kes tahtsid Brexitist täielikult loobuda, ja nende vahel, kes toetavad peaministri lepet.

Oma seisukohta täpsustades ütles ta: "Kui ma olen sel ajal peaminister, võtan ma neutraalse hoiaku, et saaksin selle tulemusi usutavalt ellu viia, selle asemel et jätkata lõputut arutelu."