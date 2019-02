Tõmošenko süüdistas Porošenkot riigireetmises ja teatas tagandamisprotsessi alustamisest

Tõmošenko kinnitas, et Porošenko ja tema lähikonda kuuluvad isikud on toonud Venemaalt salakaubana ja kõrgendatud hindadega Ukrainasse sõjatehnika ebakvaliteetseid varuosi, vahendab UNIAN.

Tõmošenko sõnul tõestasid seda uurivad ajakirjanikud, kes on seda kaks aastat jälginud ja avaldasid eile selle kohta materjalid.

„Ametis oleva presidendi „leninliku sepatöökoja” kaudu toimusid tehingud varuosade salakaubana sissetoomiseks Ukrainasse Venemaalt – agressorriigist – koos altkäemaksude, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmisega hindadelt, mis olid 2-4 korda kõrgemad, kui need, mille eest nad ostsid, ja need katkised varuosad tarniti Ukraina sõjatehastele ja kasutati selleks, et panna need külge meie Ukraina sõjatehnikale,” ütles Tõmošenko.

Tõmošenko sõnul õõnestati nii Ukraina kaitsevõimet.

„Peamine on, et selle püramiidi eesotsas oli Ukraina president,” teatas Tõmošenko.

Tõmošenko sõnul võttis nendest tehingutest osa härra Gladkovskõi, kes juhib praegu Ukraina kaitsetööstusettevõtet Ukroboronpromi, ning tema poeg ja poja sõbrad.

Tõmošenko leiab, et Porošenko tegevus kujutab endast riigireetmist.

Tõmošenko teatas, et Batkivštšõna alustab koos teiste fraktsioonidega Porošenko tagandamise protsessi.