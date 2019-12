Toidupoest ostetud jõulukaardilt leiti Hiina orjatöölise appi-karje

Florence Widdicombe ütles Sky Newsile, et "heategevuskaardilt leitud lause" oli tõesti imelik.

Sõnum oli järgmine: "Oleme Hiina Qingpu vanglas hoitavad välismaalastest vangid. Meid sunnitakse töötama vastu meie tahtmist. Palun aidake meid ja teavitage inimõiguste organisatsioone."

Poekett Tesco ütles, et oli leiust šokeeritud, alustas juurdlust ning on lõpetanud koostöö Hiina tehasega, kus jõulumütsi kandva kassipojaga kaunistatud kaarte tehti.

Appikarjes nimetati endist ajakirjanikku Peter Humphrey'id, kes veetis hiljuti kaks aastat samas vanglas.

Florence, kes elab oma perega Londonis Tootingus, ütles: "Istusin laua taha, kirjutades oma sõpradele jõulukaarte, kuni avastasin selle ja hakkasin naerma, sest keegi oli juba kaardi sisse kirjutanud.

"Siis näitasin seda oma emale. Möödus tund, et saada selgus, sest algul arvasime, et see on nali."

Tema isa Ben Widdicombe ütles, et polnud kindel sõnumi õigsuses, kuid võttis ühendust kaardis mainitud Humphrey'iga.

Ta ütles Sky Newsile: "Pärast mõningast järelemõtlemist arvasime, et kui keegi on selle kaardi kirjutamiseks piisavalt meeleheitel, peaksime seda tõsiselt võtma. Kui hakkasin internetist teema kohta uurima, muutus kõik väga tõsiseks ja mingil moel kainestavaks."

Humphrey ütles, et Widdicombe'i sõnum viis ta tagasi "valusasse kaheaastasesse perioodi", kui ta ja tema naine viibisid fabritseeritud süüdistustega Hiina vanglas.

Humphrey tõdes, et ei tea, kes sõnumi kirjutas, kuid pole kahtlust, et viimane teadis teda tema vanglas veedetud ajal. Vangla asub umbes 100 kilomeetri kaugusel Zheijiang Yunguangi trükikodadest, kus kaardid peaksid dokumentide kohaselt valmima.