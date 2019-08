Tohutu rahvamass tuli Hongkongi tänavatele

Hiina tseremoniaalse seadusandliku esinduse pressiesindaja mõistis laupäeval hukka USA Kongressi, sh selle Esindajatekoja juhi Nancy Pelosi, seoses selle toetusega demokraatiameelsele liikumisele. Tema sõnul lükkas 7,5 miljoni elanikuga Hongkong ja Hiina tervikuna tagasi "väga väikese arvu vägivaldsete protestijate" tegevuse.

You Wenze nimetas ameeriklaste toetusavaldusi "õigusriigi vaimu jämedaks rikkumiseks, topeltstandardite demonstreerimiseks ja jämedaks sekkumiseks Hiina siseasjadesse".

Hiina riigimeedia avaldas samal ajal mitu videot, millel on näha soomustatud vägede liikumist, kes väidetavalt on teel Hongkongiga piirnevasse kaguosariiki Shenzheni. Hiina ametnikud on avaldanud ka rea ähvardavaid avaldusi Hongkongi meeleavaldajate suunal, millest ühes võrreldi neid terroristidega.

Foto: Scanpix

Hongkongis, piirkondlikus finantskeskuses, mida pikka aega nimetati üheks maailma turvaliseimaks linnaks, on eelnevatel nädalatel toimunud arvukaid vastasseise politseinike ja vägivaldsete meeleavaldajate vahel, kes viskasid viimaste suunas nende provotseerimiseks kive ja Molotovi kokteile.