Tohutu pandeemia: Moskva linnapea lükkas Venemaa ametliku koroonastatistika ühe lausega ümber

62-aastane linnapea Sobjanin andis sellega mõista, et Venemaa ametlikku koroonastatistikasse jõuab vaid murdosa kõigist nakatunutest, vahendab Iltalehti.

Telekanalile Rossija 1 antud intervjuus leidis Sobjanin, et enam kui kuus miljonit moskvalast on juba koroonaviirusega nakatunud. "Olemasolevate analüüside ja tehtud uuringute põhjal on enam kui pooled moskvalased juba haigestunud," märkis ta.

Ametliku statistika kohaselt jääb nakatunud moskvalaste arv aga alla miljoni, olles viimase seisuga 927 788. Isegi üle Venemaa on ametliku statistika kohaselt koroonaviirusega nakatunud vähem inimesi, kui Sobjanini väitel ainuüksi Moskva linnas, - alla 3,8 miljoni inimese.

Tema sõnul on see ka põhjuseks, miks suur osa moskvalastest ei kiirusta praegu enda vaktsineerimisega - nad on juba nakatunud ja tõenäosus uuesti nakatuda on üsna väike.

Sobjanin lisas, et viiruse levik on viimaks languses ja Moskva võimud kavatsevad hakata piiranguid leevendama, et inimesed saaksid tavapärase elu juurde tagasi pöörduda ja majanduse saaks uuesti käima tõmmata. Ta tõi näiteks, et restoranidel on taas võimalus ööpäevaringselt tegutseda.

Jääb siiski ebaselgeks, miks on koroonastatistika võtnud suuna paremuse poole. Üks võimalus on see, et nakatunud on sedavõrd palju inimesi, et tekkimas on nn karjaimmuunsus. Teine võimalus aga on, et olukord paraneb tänu inimeste vaktsineerimisele - samas on täpseid andmeid Venemaal vaktsineeritute kohta keeruline leida.

Vene portaal Newsru.com jällegi leiab, et muutus statistikas võib tuleneda hoopis "sotsiaalsest rahulolematusest seoses koroonapiirangutega". "Venemaa valitsejad üritavad kodanikke veenda, et teise laine tipp on möödas, massilised vaktsineerimised juba toimivad ja piirangute kaotamine on võimalik," märkis Newsru.com.

Homme protestitakse taas

Ajal, mil võimud on asunud koroonapiiranguid leevendama, viis Vene politsei läbi ulatuslikud läbiotsimised enam kui kümne 23. jaanuari protestiaktsioonidel osalenu juures, põhjendades seda "sanitaar-epidemioloogiliste reeglite rikkumise" osas algatatud kriminaaljuurdlusega.