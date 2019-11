Tohutu maastikupõleng ähvardab esmakordselt Sydneyt

„Värske prognoosi kohaselt on oodata kõrget õhutemperatuuri, tugevat tuult ja madalat õhuniiskust, mis muudavad tingimused eriti ohtlikuks,“ seisis Uus-Lõuna-Walesi osariigi päästeameti avalduses. „Kui tulekahju puhkeb katastroofilise tuleohu ajal, on elud ja kodud ohus.“

Sydney and Hunter regions to experience Catastrophic fire danger on Tuesday. Many areas will face dangerous bush fire conditions. Based on latest forecasts, this is the expected fire danger ratings for Tuesday. Plan now. #nswrfs #nswfires #catastrophic pic.twitter.com/KC1oW72n2k