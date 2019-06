Tohutu kuumus nõudis Euroopas mitu inimelu

Täna püsib kuumalaine Kesk-Euroopa, ennekõike Saksamaa kohal, kus õhutemperatuur ähvardab päeva jooksul endiselt tõusta pea 40-kraadini.

Jahedamaks peaks ilm minema järgmisel nädalal.

Foto: EPA

Tavaliselt tõuseb temperatuur kõige kõrgemale augustis. Juunikuine leitsak on pannud muretsema kliimaentusiastid, kes kutsuvad poliitikuid nii Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal kui ka Suurbritannias üles kliimamuutustele rohkem tähelepanu pöörama.

Ilmateadlased kardavad, et see suvi võib tulla kuumem kui 2003. aastal, mida peetakse üheks viimase sajandi kõige tõsisemaks kliimakatastroofiks Euroopas. 2003. aasta suvel suri kuuma tõttu enam kui 30 000 inimest, neist 14 082 Prantsusmaal.

Ka 2018. aastal nägi Euroopa enneolematult ulatuslikke maastikupõlenguid Kreekas ja Rootsis, Helsingis oli esimest korda ajaloos 25 päeva järjest temperatuur üle 25 kraadi. Aastatel 2009–2018 on temperatuurid tõusnud 0,93 kraadi üle tööstusrevolutsiooniaeelse keskmise suvise õhutemperatuuri. Viimased viis aastat on see näitaja olnud üle ühe kraadi.