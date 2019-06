Tohutu kuumalaine jõudis Euroopasse, tuues nädala jagu rekordleitsakut

Meteo France hoiatab, et ilm ei pruugi jaheneda enne järgmist nädalavahetust - isegi öösel, mil eeldatakse, et temperatuur jääb paljudes kohtades üle 20 pügala. Just suured linnad on sellisel juhul eriti haavatavad, hoiatas riiklik ilmateenus.

MetOffice hoiatas esmaspäeval uuesti ka Suurbritanniat „kuuma, niiske ja ebastabiilse ilma“ eest, mis võib viia ägedate äikesetormide moodustumiseni selle nädala keskel. Hispaania meteoroloogiaameti teatel tõuseb seal õhutemperatuur kohati 43 kraadini.

Teadlaste sõnul muutub järgnevatel kümnenditel seesuguse ekstreemse kuuma esinemine Euroopas üha tavapärasemaks seoses üleilmset ilmastikku mõjutavate kliimamuutustega.