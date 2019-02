Tõeline kultuurisaadik! Eesti turist uinus Tai puhkusepaigas varikatusel, mures kohalikud kutsusid politsei

Kohalik väljaanne Coconuts Bangkok kirjutab, et möödujad märkasid hommikul valget meest majast välja eenduval varikatusel ja arvasid murelikult, et küllap on härra aknast välja kukkunud ja viga saanud, vahest isegi surnud.

Kohale kutsuti politsei ning selgus, et hirmud on siiski asjatud, nimelt oli Eesti kodanik Eerik (38) siiski täie tervise juures, varikatusel magaminegi oli kaalutletud samm. Eesrik ja tema kaaslane, 25-aastane Marten viidi jaoskonda, neile esitati süüdistus avalikus kohas purjus olemise ja vara rikkumise küsimuses. Mehed olevat Phuketis juba möödunud teisipäevast saadik aega veetnud, muu kõrval olevat ka nad oma ööbimispaigas purjuspäi marutanud ja toa sisustust lõhkunud. Kohaliku meedia teatel on mehed avaldanud valmisolekut kahjud ja trahvid ära maksta.