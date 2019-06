Tipppolitseinike protsess Soomes: viis politseiülemat mõisteti õigeks

Soome riigiprokurör Raija Toiviainen ütles kohtuotsuse järel usutluses telekanalile Yle, et see valmistas neile pettumust ja on enam kui tõenäoline, et otsus kaevatakse edasi teise astme kohtusse.

Juba oktoobrist saadik tuleb süüdistatuna ametikohuste täitmata jätmises kohut käia Soome endisel politseijuhil Mikko Paaterol, Helsingi politsei endisel ülemal Jukka Riikonenil ja Lasse Aapiol, keskkriminaalpolitsei endisel ülemal Robin Lardotil ja Helsingi narkopolitsei endisel juhil Jari Aarniol.

Tipp-politseinikke süüdistatakse selles, et Helsingi narkopolitsei eiras allilma infoallikatega suhtlemist reguleerivaid politsei sisereegleid igal võimalikul viisil. Aarnio ülemustele aga heidetakse ette korralageduse suhtes silma kinni pigistamist.

Kõik süüdistatavad eitavad oma süüd.

2009. aastal sai süüdistuse kohaselt Soome toonane politsei peadirektor Paatero kirjaliku raporti selle kohta, et Helsingi politsei informatsiooniallikate kasutamises ja registreerimises on probleeme ja et järelevalve on puudulik.

Ta teadis ka, et Helsingi politseiülem Riikonen ei tahtnud, et Helsingi politsei võtaks kohustuseks süstemaatilist informatsiooniallikatega seotud tegevust puudutavate määruste täitmise, ja ka seda, et Helsingi narkopolitsei oli hävitanud oma informatsiooniallikate registri, väidab prokuratuur.