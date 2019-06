Tippametnik hoiatas Moskvat plahvatuslike meeleavalduste eest

Auditikoja juhataja Aleksei Kudrin hoiatas esmaspäeval usutluses riigitelevisioonile tulevaste meeleavalduste plahvatustlikkuse eest, mille võib esile kutsuda elatustaseme langus ja laialt levinud vaesus. Ainus viis selle vältimiseks on Venemaa majandusliku süsteemi muutmine, leidis ta.

„Viimase kuue aasta jooksul pole riik oma võimalusi ära kasutanud ja meie osa maailmamajanduses on langenud. Me ei ole muutunud konkurentsivõimelisemaks ega tõhusamaks. Oleme majandusliku stagnatsiooni seisundis, milles ei ole midagi optimistikku,” ütles Kudrin.

Auditikoja juhataja seesugused kommentaarid sundisid reageerima ka Kremlit, mille pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Kudrini arvamuse näol oli tegemist „emotsionaalse eneseväljendusega”. Ta tunnistas, et vaesus on tõeline probleem, mida ei tohiks ignoreerida, ent samal ajal märkis, et sellega ei tohiks ka liialdada.

Kudrinil tuli oma sõnavõttu teisipäeval selgitada. Ta ütles, et ei üritanud mingeid proteste üles kutsuda. „Ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et tõepoolest sel [argumendil] on alust ja see on seotud reaalsete sissetulekute vähenemisega,” vahendas uudisteagentuur Ria Novosti Kudrini sõnu. „Ja kui paljud inimesed elavad 2019. aastal allpool vaesuspiiri, siis teeb see mulle muret, ja paljud kodanikud võivad samuti hakata oma muresid väljendama.”