Tiibeti usujuht dalai-laama sai koroonavaktsiini süsti

85-aastane dalai-laama käis laupäeval vaktsineerimas Põhja-Indias Dharamsala linna Zonali haiglas, vahendab AP.

Ta märkis, et kaitsepookimist ei tasu peljata ja kutsus võimalusel kõiki seda tegema. "Tõsisemate probleemide vältimiseks on see süst väga-väga kasulik," lausus usujuht.

Zonali haigla esindaja G.D. Gupta sõnul "pakkus dalai-laama ise välja, et tuleb haiglasse ennast vaktsineerima, nagu tavaline inimene". Usujuht viibis pärast kaitsesüsti saamist arstide järelevalve all 30 minutit, kinnitas Gupta.

Haigla teatel kasutati Indias toodetavat Oxfordi-AstraZeneca vaktsiini COVISHIELD.