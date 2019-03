Theresa May võidakse ametist maha võtta, kui ta ise vabatahtlikult kohast ei loobu

Ajaleht The Sunday Times märkis oma veergudel usutluste põhjal, et üksteist kabinetiministrit soovib peaminister May viivitamatut lahkumist. Tema asemel nähakse valitsusjuhina esialgu de facto peaministri asetäitjat David Lidington, ent väidetavalt ollakse valmis toetama ka keskkonnaministrit Michael Gove'i.

Theresa May poliitnõunik George Freeman säutsus laupäeval oma Twitteri kontol, et „peaministri jaoks on kõik läbi“ „Ta tegi oma parima. Aga üle kogu maa on tajuda rahulolematust. Tuntakse end reedetuna. Väljapääsu ei paista. Usk demokraatiasse väheneb. Jätkata enam nii ei saa, meil on vaja uut peaministrit, kes suudab ehitada uut sorti koalitsiooni ja lasta käiku plaani B“.

Toori Nicky Morgan, endine haridusminister, ütles ajalehele The Sunday Telegraph, et kabinetiministritel tuleks peaministrile öelda, et „on aeg lahkuda“. Toori rahvasaadik Steve Baker märkis, et neil, kel on soov saada peaministriks, on aeg tegutseda.