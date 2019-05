Theresa May teatas pisarsilmi tagasiastumisest

„Ma olen meie lahkuse tingimused läbi rääkinud. Ma olen teinud kõik, mida suudan, et veenda parlamendiliikmeid kokkulepet toetama. Kurvastuseks ei ole ma suutnud seda teha, ütles May. Nüüd on selge, et on Ühenkuningriigi parimates huvides, et seda jõupingutust juhiks uus peaminister. Ma teatan täna, et astun konservatiivse partei juhi kohalt tagasi reedel, 7. juunil. Ma olen partei fraktsiooni juhiga kokku leppinud, et uue juhi valimise protsess algab sellele järgneval nädalal,” ütles May.

„On sügavalt kahetsusväärne, et ma ei ole suutnud Brexiti ellu viia. Minu järglane peab leidma konsensuse. Konsensus on võimalik ainult siis, kui debati mõlemal poolel olijad teevad kompromissi,” jätkas May.

Avalduse lõpus oli May pisarates.

„Meie politiika võib olla pinge all, aga on nii palju, mis on selles riigis head, nii palju, mille üle uhke olla,” lausus May. „Ma lahkun varsti ametist, mille pidamine on olnud mine elu suurim au. Ma olen tänulik, et olen saanud teenida maad, mida armastan.

Seejärel pööras May ümber ja sisenes Downing Street 10-sse.

A tearful Theresa May says serving as prime minister has been "the honour of my life", saying she is proud to have been the second female leader of the UK



Live updates: https://t.co/uYam3l51Iz pic.twitter.com/5apujgBm4f — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 24, 2019

May kohtus täna oma konservatiivse partei parlamendifraktsiooni juhiga, vahendab BBC News.

Mayd survestati tagasi astuma pärast seda, kui tema oma erakonna parlamendiliikmed tema viimase Brexiti-plaani hukka mõistsid.

Alates jaanuarist on parlament May Euroopa Liiduga läbi räägitud Brexiti-kokkuleppe kolm korda tagasi lükanud ning katsed leida kompromiss opositsiooniliste leiboristidega on ebaõnnestunud.

May kavatses täna avaldada lahkumiskokkuleppe eelnõu – seaduseelnõu, mida on vaja kokkuleppe Briti seaduseks muutmiseks. May sõnul on see viimane võimalus Brexit ellu viia.